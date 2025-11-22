Bayern Monaco sorpreso: tre giornate di squalifica per Luis Diaz

Manos Staramopoulos · Pubblicato il 22 Novembre 2025 · Aggiornato il 22 Novembre 2025

La decisione UEFA che sorprende il Bayern Monaco

SQUALIFICA LUIS DIAZ – Il Bayern Monaco è stato colto di sorpresa dalla sentenza della Commissione Disciplinare UEFA, che ha inflitto tre giornate di stop a Luis Diaz dopo il fallo su Achraf Hakimi nella sfida di Champions League contro il Paris Saint-Germain. Il gesto, giudicato sconsiderato dall’organo europeo, ha provocato un infortunio alla caviglia per il difensore marocchino e ha portato al cartellino rosso diretto per l’esterno colombiano.

Le sfide che il Bayern dovrà affrontare senza Diaz

La squalifica esclude Luis Diaz dalle prossime tre gare della fase a gironi, un colpo pesante per i campioni di Bundesliga, primi in classifica. Il Bayern Monaco dovrà quindi ridisegnare il proprio assetto offensivo in vista dei confronti con Arsenal, Sporting Lisbona e Union Saint-Gilloise, incroci che potrebbero risultare decisivi nella corsa agli ottavi. Una perdita inattesa, soprattutto perché all’interno del club ci si attendeva una penalità di una sola giornata.

Il club chiede chiarimenti e prepara il ricorso

Secondo quanto riportato da BILD, la società bavarese ha già richiesto una motivazione scritta alla UEFA. Il passo è necessario per valutare un ricorso formale e tentare di ridurre la squalifica di Luis Diaz, considerata eccessiva dai dirigenti tedeschi. La sensazione è che il club non intenda accettare passivamente una decisione che rischia di pesare sul cammino europeo.

