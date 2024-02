Esonero Tuchel: la posizione del tecnico appare irrimediabilmente compromessa dopo la sconfitta esterna contro la Lazio di Sarri: Mourinho…

“Il mio futuro? Non sono minimamente preoccupato. Abbiamo commesso tanti errori individuali, avevamo la partita in pugno, ma abbiamo smesso di crederci”. Qualcosa di cui preoccuparsi per Thomas Tuchel in merito alla propria posizione, invece, a giudicare dai sondaggi cui hanno risposto l’83% dei sostenitori del Bayern Monaco, nonché la sfiducia cominciata a serpeggiare da parte di alcuni dirigenti del club tedesco, ci sarebbe. La seconda sconfitta consecutiva subita all’Olimpico negli ottavi di Champions League contro la Lazio, quattro giorni dopo la debacle contro la capolista Leverkusen, potrebbero aver irrimediabilmente compromesso la stagione dei bavaresi, costretti alla remuntada in Europa e in Bundesliga. I “Tuchel Raus” cominciano ad incrementare, la fiducia intorno alla credibilità del lavoro del tecnico diminuisce, così come aumentano le chances di esonero.

Secondo quanto riportato dal quotidiano teutonico, Bild, il tecnico tedesco potrebbe essere rimosso dall’incarico nel corso delle prossime ore dopo gli ultimi deludenti risultati. Impazza, dunque, il toto-nome per la nuova guida tecnica chiamata a risollevare le sorti di una stagione in profondo rosso per il Bayern Monaco e i nomi, chiaramente, non mancherebbero. Stando a quanto appreso, una possibile soluzione condurrebbe anche a Josè Mourinho, a caccia di una nuova avventura dopo l’esonero ricevuto dalla Roma dopo la gara contro il Milan. L’ipotesi legata al tecnico lusitano, al momento, sarebbe tuttavia meno caldeggiata dai dirigenti rispetto quella più conservativa, che condurrebbe al ritorno di Flick, allenatore capace di conquistare tutto il conquistabile con il Bayern versione cannibale del 2019/2020. Una cosa, è certa: per Thomas Tuchel, dopo appena un anno dall’insediamento in baviera, il futuro sembra già scritto.

