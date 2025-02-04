Bayern Monaco-Neuer avanti insieme: rinnovo fino al 2026

Samuele Zarlenga · Pubblicato il 4 Febbraio 2025 · Aggiornato il 4 Febbraio 2025

Ora è ufficiale: Manuel Neuer ha esteso il proprio contratto con il Bayern Monaco. Il portiere, storica bandiera del club bavarese, ha rinnovato per un altro anno, prolungando la durata del suo contratto fino a giugno 2026.

NEUER RINNOVA COL BAYERN MONACO: IL COMUNICATO DEL CLUB

Così il Bayern ha annunciato il rinnovo per un ulteriore stagione del suo portiere storico: “Manuel Neuer ha prolungato il suo contratto con il Bayern Monaco, che sarebbe scaduto alla fine di questa stagione, di un ulteriore anno fino al 30 giugno 2026. Sarà la quindicesima stagione del portiere con il club.”

LE PAROLE DI NEUER E DELLA DIRIGENZA

Queste le dichiarazioni del classe ’86 che ha vinto tutto con i bavaresi: “Mi piace molto giocare a calcio e voglio rimanere un giocatore del Bayern. Ho ancora fame e non vedo l’ora di trascorrere un altro anno in questo club speciale. Abbiamo sempre avuto belle conversazioni. È una bella sensazione. Mi sento bene e abbiamo ancora tanti obiettivi da raggiungere insieme”.

Ecco le parole di Christoph Freund, ds del club, entusiasta del rinnovo del portiere tedesco: “Manuel Neuer ha fissato gli standard dei portieri da oltre un decennio. È il nostro capitano, una grande figura del Bayern, e la squadra sa di poter sempre contare su di lui. Siamo felicissimi di poter perseguire i nostri obiettivi anche la prossima stagione con lui”.

Infine, Max Eberl, membro del consiglio direttivo sportivo, si è espresso così: “Manuel Neuer è il miglior portiere della sua generazione e un’icona del Bayern. Quando si parla di portieri ai nostri giorni, si parla di Manuel Neuer – e questo è in tutto il mondo. È un modello assoluto, sia dentro che fuori dal campo. Siamo lieti che questo rapporto unico e di successo continui”.

