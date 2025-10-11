Bayern Monaco, nel mirino Murillo del Nottingham Forest

Cristiano Abbruzzese · Pubblicato il 11 Ottobre 2025

Bayern Monaco, occhi su Murillo per la difesa

Il Bayern Monaco sta valutando seriamente l’inserimento di Murillo nella propria rosa a partire dalla prossima estate. Il difensore brasiliano classe 2002 del Nottingham Forest è uno dei nomi in cima alla lista dei dirigenti bavaresi, come riportato dal podcast “Bayern Insider” di Bild.

Situazione contrattuale e ostacoli

Il contratto di Murillo con il Nottingham Forest scade nel 2029 e non contiene clausole rescissorie. Questo rende l’operazione particolarmente complessa dal punto di vista economico, considerando che il club inglese non ha necessità di cedere. Secondo Transfermarkt, il valore di mercato del centrale brasiliano si aggira intorno ai 55 milioni di euro, cifra che potrebbe lievitare in caso di asta internazionale.

La strategia del Bayern e la concorrenza

Prima di muoversi concretamente, il Bayern Monaco dovrà sfoltire il reparto arretrato. Il rinnovo di Dayot Upamecano è in fase di stallo, mentre Minjae Kim è considerato cedibile. Solo a quel punto il club bavarese potrà formulare un’offerta.

La concorrenza, però, è forte: Chelsea, Barcellona e Arsenal monitorano attentamente la situazione, pronti a inserirsi nella corsa. L’interesse di più top club europei rende la vicenda uno dei potenziali dossier caldi del calciomercato estivo 2026.

Il Bayern intende muoversi con cautela, ma l’apprezzamento verso Murillo è chiaro: il giovane brasiliano è visto come un profilo ideale per garantire solidità e futuro al reparto difensivo.

