Samuele Zarlenga · Pubblicato il 12 Dicembre 2025 · Aggiornato il 12 Dicembre 2025

Marc Guehi, difensore in forza al Crystal Palace, è il prezzo pregiato del mercato dato che il suo contratto con gli Eagles scadrà a giugno 2026 e molti top club europei, come Real Madrid, Barcellona, Liverpool e Inter, fiutano il colpo a parametro zero. Tuttavia, un’altra big come il Bayern Monaco sembra voler giocare d’anticipo e provare a soffiare il centrale inglese alla concorrenza.

BAYERN MONACO, VIA AI CONTATTI UFFICIALI CON L’ENTOURAGE DI GUEHI DAL 1 GENNAIO

Stando a quanto riferito dall’esperto di mercato Florian Plettenberg, sebbene ci siano stati approcci preliminari nelle scorse settimane, la vera offensiva dei bavaresi partirà col nuovo anno. Il direttore sportivo Max Eberl infatti, intensificherà i contatti diretti con l’entourage del difensore proprio dal 1° gennaio. L’obiettivo del Bayern è chiaro: trovare l’intesa economica totale sull’ingaggio e le commissioni fin da subito, in modo tale da formalizzare l’accordo e annunciare Guehi come nuovo pilastro della difesa per la stagione 2026/2027, beffando così le altre pretendenti che speravano di inserirsi nei mesi successivi.

Dai un'occhiata al nostro ultimo articolo riguardo i siti streaming calcio , analisi completo del team Europa Calcio.

Oltre a “Bayern Monaco, in programma contatti con Guehi da gennaio” leggi anche: