Bayern, Kane: “Voglio rimanere altri anni”
BAYERN KANE – In occasione della premiazione del trofeo Trofeo Gerd Muller 2024 da lui vinto assieme a Kylian Mbappé, Harry Kane ha parlato alle persone presenti.
Così il bomber inglese, alla seconda stagione al Bayern Monaco: “Devo dire grazie al Bayern e a France Football per avermi votato questa sera. Questo premio porta il nome di una leggenda del mio club e questo mi rende ancora più orgoglioso. Trasferirmi dal Tottenham al Bayern è stata una nuova esperienza per me e la mia famiglia, abbiamo entusiasmo. Voglio ringraziare i compagni, mi auguro altri gol e successi possano arrivare“.
BAYERN KANE – Poi: “Il segreto? Duro lavoro, credere sempre nel poter usare l’istinto su ogni pallone. C’è sempre qualcosa su cui dover lavorare, potrei diventare più veloce o calciare meglio i rigori ed essere più freddo sotto porta. Sto imparando il tedesco, spero di rimanere altri anni e farlo meglio“.
