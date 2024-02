Dopo tre sconfitte consecutive, due in campionato e in mezzo quella di Champions contro la Lazio, il Bayern Monaco vince la sua gara casalinga contro il Mainz grazie alla doppietta di Harry Kane: due gol dell’inglese a modo suo e l’ultimo nel recupero, fondamentale per il 2-1 contro il Lipsia.

Kane sale a ben 27 gol in Bundesliga e i bavaresi rafforzano il secondo posto davanti allo Stoccarda sei punti indietro: il Leverkusen è sempre primo con otto punti di vantaggio.

