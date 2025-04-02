Bayern, Kane: “Ritorno al Tottenham? Ora non penso ad altri club”

Raffaele Campo · Pubblicato il 2 Aprile 2025

BAYERN KANE TOTTENHAM – In occasione di una intervista rilasciata ad ESPN, Harry Kane, bomber inglese alla seconda stagione al Bayern Monaco, ha commentato le voci relative a un suo ipotetico ritorno al Tottenham.

Qui alcune delle dichiarazioni rilasciate dal centravanti: “Sono molto felice al Bayern Monaco. Abbiamo una squadra fantastica, uno staff tecnico fantastico. Voglio giocare al livello più alto possibile. E con il Bayern, è il più alto livello possibile“.

BAYERN KANE TOTTENHAM – Poi: “Non penso a un altro campionato o a un altro club, quando si tratta di calcio, seguo la corrente migliore, e in questo momento è rappresentata dal Bayern Monaco. Tottenham? Ho avuto alcuni anni davvero grandiosi lì, ma non regolarmente, non anno dopo anno. Tutti questi fattori giocano un ruolo. Il Bayern è considerato uno dei più grandi club al mondo, ed è emozionante giocare per loro“.

LEGGI ANCHE: