Bayern, Kane: “Rinnovo? Assolutamente possibile, ma ora…”
Foto © Stefano D’Offizi
BAYERN KANE RINNOVO – In occasione di una visita al fan club Denkendorf, Harry Kane ha parlato del possibile rinnovo con il Bayern Monaco, il cui contratto gli scade il 30 giugno 2027.
Dai un'occhiata al nostro ultimo articolo riguardo i siti streaming calcio , analisi completo del team Europa Calcio.
Queste le parole del bomber inglese, 32 anni e alla terza stagione nel prestigioso club di Bundesliga, riprese da Sky Sport DE: “Il rinnovo? Sì, è sicuramente possibile. 100%. Come ho detto prima della sosta invernali, ci sono delle conversazioni in corso. Sono sicuro che andrà tutto bene, ma al momento sto pensando solo a questa stagione. C’è una grande opportunità e non c’è posto migliore in cui preferirei essere in questo momento“.
BAYERN KANE RINNOVO – Da agosto ad oggi, l’attaccante ex Tottenham ha totalizzato ben 30 gol e 3 assist in 25 presenze. Per il tecnico Vincent Kompany è un elemento imprescindibile. E lo scorso anno Kane è finalmente riuscito a vincere i primi trofei della sua carriera, ovvero la Bundesliga e la Coppa di Germania.
LEGGI ANCHE:
- Newcastle, nuovo assalto a Frattesi: l’Inter fissa il prezzo
- Sudakov al Benfica: affare da 27 milioni più bonus
- Fenerbahce, ufficiale l’esonero di Mourinho
- Alex Jimenez, il Bournemouth mette la freccia sul Como: chiusura
- Jashari, mezzo respiro di sollievo per il Milan: il post del calciatore
- Nicolussi Caviglia alla Fiorentina: affare da circa 7 milioni