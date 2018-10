Bayern, James Rodriguez a Kovac: “Qui non siamo a Francoforte”

Momento non facile per l’ex tecnico dell’Eintracht Francoforte

Continua il periodo no del, alla terza partita consecutiva senza vittoria se si considerano. La mini crisi di risultati che ha colpito i bavaresi ha avuto effetti anche al di fuori del campo, con alcuni elementi importanti della rosa sempre più distanti dalle idee di mister

Uno di questi è James Rodriguez, spesso lasciato fuori nelle rotazioni attuate dal tecnico croato, che secondo quando riportato dalla Bild si sarebbe rivolto al proprio allenatore dicendo: “Qui non siamo a Francoforte (ex squadra di Kovac, ndr)“.

Una delle cose non gradite al colombiano, ma non solo, sarebbe il comunicare esclusivamente in croato dello staff tecnico durante le sessioni di allenamento, cosi da mancare di rispetto alla squadra che non può capire le discussioni in corso tra il mister e il suo staff.