Bayern, Boateng: “In estate ho ricevuto due proposte da Psg e United”

“Kovac mi ha fatto sentire subito la sua fiducia”

alla fine è rimasto al, ma in estate le richieste per il difensore tedesco non sono mancate. A parlarne è stato lo stesso giocatore che ai microfoni della Bild ha detto: “In estate ho ricevuto due proposte: una dal Psg e una dal Manchester United. Ci ho pensato, non perchè volessi lasciare il Bayern, ma per l’emozione di vivere una nuova esperienza. Qui comunque sono molto felice, sono in uno dei migliori club al mondo. Il miste Kovac mi ha fatto sentire subito la sua fiducia. Per quanto riguarda il Manchester United ho chiamato Mourinho per dirgli che ero onorato del suo interesse nei miei confronti, dopodichè gli ho spiegato che la mia decisione era quella di restare al Bayern Monaco”.