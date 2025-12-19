Bastoni nel mirino del Barcellona: tre rivali pronti all’assalto

Il Barcellona sceglie Bastoni per la difesa

Il Barcellona ha individuato in Alessandro Bastoni il profilo ideale per rafforzare la propria linea arretrata. Hansi Flick cerca un difensore capace di costruire dal basso, leggere il gioco e garantire continuità ad alto livello. Il centrale dell’Inter risponde perfettamente al profilo tecnico richiesto dal club blaugrana, ma l’operazione si annuncia complessa sotto ogni punto di vista.

La posizione dell’Inter e la fedeltà del giocatore

L’Inter considera Bastoni un pilastro del progetto sportivo. Il difensore ha più volte ribadito il proprio legame con il club nerazzurro e con Milano, respingendo avances importanti anche nelle ultime finestre di mercato. La dirigenza valuta il cartellino su cifre elevate, consapevole che una sua partenza indebolirebbe l’ossatura della squadra impegnata in Serie A, Champions League e Mondiale per Club.

Dai un'occhiata al nostro ultimo articolo riguardo i siti streaming calcio , analisi completo del team Europa Calcio.

Al Hilal, Inzaghi e la forza economica saudita

Dall’Arabia Saudita spinge l’Al Hilal, guidato da Simone Inzaghi, grande estimatore del difensore. Le offerte economiche sono fuori scala, ma Bastoni ha già dimostrato di privilegiare la competitività sportiva rispetto agli ingaggi record della Saudi Pro League.

Premier League in agguato

In Premier League, Chelsea e Tottenham monitorano con attenzione. Enzo Maresca vede in Bastoni il leader ideale per la rifondazione dei Blues, mentre gli Spurs, su indicazione di Fabio Paratici, valutano un investimento importante. La concorrenza è aperta, ma la volontà del giocatore resta il fattore decisivo.