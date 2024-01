Toma Basic, centrocampista croato della Lazio, avrebbe accettato la destinazione Salernitana rifiutando la Bundesliga: l’indiscrezione

Il futuro di Toma Basic potrebbe colorarsi di granata, con la Salernitana in forte pressing per convincere il centrocampista ad accettare la destinazione. Secondo quanto confermato da Gianluca Di Marzio, il mediano, completamente ai margini del progetto targato Maurizio Sarri nel corso di questa stagione, sarebbe al passo d’addio dopo lo sbarco nella capitale risalente al 2021, per l’onerosa cifra di 7 milioni di euro. Sino a questo momento, il ventisettenne mediano non è mai stato chiamato in causa dal tecnico toscano in Serie A e Champions League, mentre ha collezionato una sola presenza in Coppa Italia, tra l’altro per nove minuti, nella gara contro il Genoa.

Inizialmente destinato ad un futuro in Bundesliga, complice la chiamata del Friburgo, il centrocampista croato starebbe vacillando al progetto di risalita della Salernitana presentatogli da Filippo Inzaghi, ex centravanti e allenatore del Milan, e da Walter Sabatini. La rivoluzione di gennaio annunciata dal Presidente dei granata, Danilo Iervolino, potrebbe dunque partire proprio dall’importante innesto in mediana rappresentato dal classe 1996, il quale si sarebbe ambientato in Italia al punto di rifiutare diverse offerte provenienti da altri Paesi. Vincolato da un contratto fino al 2026 con la società capitolina, Basic potrebbe presto iniziare la seconda avventura in Italia con la maglia della Salernitana sulle spalle. I campani avrebbero superato la concorrenza dell’Hellas Verona, da tempo segnalata sulle tracce del croato.

