Basic: “Lecce come una finale di Champions, sogno il Mondiale”

Samuele Zarlenga · Pubblicato il 21 Novembre 2025 · Aggiornato il 21 Novembre 2025

Foto © Stefano D’Offizi

Toma Basic è l’elemento in più di questa Lazio. Il croato era ormai a margini del progetto biancoceleste da diverso tempo e solamente la grande emergenza che ha colpito il centrocampo biancoceleste ha spinto Maurizio Sarri a reintegrare il classe ’96, schierandolo titolare. Il croato ha risposto alla grande, fornendo prestazioni di grande applicazione e solidità, con il punto più alto nella gara casalinga contro la Juventus: un’ottima prestazione coronata dal gol vittoria.

Ai canali ufficiali del club capitolino, Basic ha rilasciato alcune dichiarazioni riguardanti proprio il suo momento di forma, ma anche del gruppo squadra e degli obiettivi personali. Di seguito le sue parole.

LAZIO, BASIC: “CON IL LECCE SARÀ COME UNA FINALE DI CHAMPIONS. SONO CONCENTRATO SULLA LAZIO MA IN FUTURO SOGNO LA CROAZIA”

LAZIO-LECCE – “Abbiamo sfruttato la sosta per recuperare energie fisiche e mentali. Stiamo lavorando in maniera specifica sul Lecce, vogliamo rialzarci dopo l’Inter. Sarri ci ha detto più volte che la partita contro i salentini sarà importante, come se fosse una finale di Champions League. Per questo daremo tutto per vincere”.

LA CLASSIFICA – “Mancano ancora tante partite, presto però arriverà il momento decisivo che metterà in palio punti cruciali. Le prossime gare diranno molto e dovremo prepararle bene”.

IL MIGLIOR BASIC? – “Si, anche se c’è sempre modo per crescere e migliorare con il tempo. Ecco perché non voglio dire che quello attuale sia il miglior Toma. Sicuramente il mio momento più bello finora rimane la partita contro la Juventus, vinta proprio grazie al mio gol. Una serata semplicemente speciale”.

IL MONDIALE – “In questo momento la mia priorità e solo fare bene con la Lazio, però so che se continuerò a giocare con continuità potrebbe nascere un’opportunità anche in chiave Mondiale. Ovviamente non dipenderà soltanto da me, io posso solo continuare a lavorare duramente ogni giorno”.

