Basic: “Lecce come una finale di Champions, sogno il Mondiale”

Toma Basic è l’elemento in più di questa Lazio. Il croato era ormai a margini del progetto biancoceleste da diverso tempo e solamente la grande emergenza che ha colpito il centrocampo biancoceleste ha spinto Maurizio Sarri a reintegrare il classe ’96, schierandolo titolare. Il croato ha risposto alla grande, fornendo prestazioni di grande applicazione e solidità, con il punto più alto nella gara casalinga contro la Juventus: un’ottima prestazione coronata dal gol vittoria.
Ai canali ufficiali del club capitolino, Basic ha rilasciato alcune dichiarazioni riguardanti proprio il suo momento di forma, ma anche del gruppo squadra e degli obiettivi personali. Di seguito le sue parole.
LAZIO, BASIC: “CON IL LECCE SARÀ COME UNA FINALE DI CHAMPIONS. SONO CONCENTRATO SULLA LAZIO MA IN FUTURO SOGNO LA CROAZIA”
