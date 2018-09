Barzagli: “E’ la Juve più forte? Dovremo dimostrarlo…”

Intervenuto ai microfoni di “JTV“, Andrea Barzagli, veterano difensore della Juventus, prima in classifica a punteggio pieno, ha analizzato questa nuova annata della squadra di Allegri, fissando gli obiettivi.

Così l’ex Chievo e Palermo: “Questa è la Juve più forte? I risultati li definisce il campo. Certo, sulla carta sembra la Juve più forte degli ultimi anni ma le somme si tirano alla fine. E’ un bene essere partiti forte, perché spesso le prime partite sono le più difficili, abbiamo giocatori nuovi che si confrontano con questo campionato, quindi siamo contenti di avere iniziato in questo modo anche su campi difficile“.

Continua: “Obiettivi? Come sempre lottare su tutti i fronti, e arrivare in fondo. Vogliamo metterci il massimo, come sempre, e oltre al Campionato e l Coppa Italia faremo il meglio per la Champions League“.

Non manca una battuta finale su Cristiano Ronaldo, il grande acquisto estivo del club di Corso Galileo Ferraris: “Si tende a considerarlo un extraterrestre, ma con noi è una persona normale, che ride e scherza, il gruppo è molto contento del suo arrivo“.