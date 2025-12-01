Bartesaghi tra sogni, fiducia e futuro al Milan: le sue parole

Cristiano Abbruzzese · Pubblicato il 1 Dicembre 2025 · Aggiornato il 1 Dicembre 2025

Bartesaghi e il legame con il Milan

Le dichiarazioni di Davide Bartesaghi ai microfoni di Radio Sportiva restituiscono l’immagine di un ragazzo con idee chiare e un forte senso di appartenenza. Il terzino ha spiegato: «Credo di essere un ragazzo umile, sono tranquillo e sereno. Continuo a lavorare, penso solo al calcio e a dare il massimo per questa maglia. Ho fatto tutto il settore giovanile al Milan e credo di dovere tanto a questa squadra». Un’identità costruita nel tempo e che ora ambisce a consolidarsi.

Il rapporto con Allegri e il sostegno dello spogliatoio

Nel raccontare la quotidianità rossonera, Bartesaghi ha aggiunto: «Mi sta dando una grande mano, come tutto lo staff e tutti i compagni. Ho sempre fiducia da parte loro, anche in allenamento. Credo sia fondamentale per continuare a dare il meglio e migliorarsi ogni giorno». Le sue parole chiariscono quanto il supporto interno stia incidendo sulla crescita.

Obiettivi stagionali e ambizioni

Sul cammino del Milan, il terzino mantiene equilibrio: «È ancora presto per pensarci, però è un nostro obiettivo, come anche rientrare in zona Champions. Siamo solo all’inizio e ci sono tante partite importanti. Se ne riparlerà a marzo».

Modelli e sogni futuri

Infine, uno sguardo ai riferimenti personali. «I poster in camera erano quelli di Maldini e Marcelo. Se devo indicare un’ispirazione, dico Theo. Tra chi è in A oggi dico Spinazzola».

Il traguardo è limpido: «La Nazionale, e continuare a giocare nel Milan. È presto, ma ci spero davvero tanto».

