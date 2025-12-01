Bartesaghi tra sogni, fiducia e futuro al Milan: le sue parole
Bartesaghi e il legame con il Milan
Le dichiarazioni di Davide Bartesaghi ai microfoni di Radio Sportiva restituiscono l’immagine di un ragazzo con idee chiare e un forte senso di appartenenza. Il terzino ha spiegato: «Credo di essere un ragazzo umile, sono tranquillo e sereno. Continuo a lavorare, penso solo al calcio e a dare il massimo per questa maglia. Ho fatto tutto il settore giovanile al Milan e credo di dovere tanto a questa squadra». Un’identità costruita nel tempo e che ora ambisce a consolidarsi.
Il rapporto con Allegri e il sostegno dello spogliatoio
Nel raccontare la quotidianità rossonera, Bartesaghi ha aggiunto: «Mi sta dando una grande mano, come tutto lo staff e tutti i compagni. Ho sempre fiducia da parte loro, anche in allenamento. Credo sia fondamentale per continuare a dare il meglio e migliorarsi ogni giorno». Le sue parole chiariscono quanto il supporto interno stia incidendo sulla crescita.
Scopri la nuova recensione riguardo Casombie , analisi completa del team Europa Calcio.
Obiettivi stagionali e ambizioni
Sul cammino del Milan, il terzino mantiene equilibrio: «È ancora presto per pensarci, però è un nostro obiettivo, come anche rientrare in zona Champions. Siamo solo all’inizio e ci sono tante partite importanti. Se ne riparlerà a marzo».
Modelli e sogni futuri
Infine, uno sguardo ai riferimenti personali. «I poster in camera erano quelli di Maldini e Marcelo. Se devo indicare un’ispirazione, dico Theo. Tra chi è in A oggi dico Spinazzola».
Il traguardo è limpido: «La Nazionale, e continuare a giocare nel Milan. È presto, ma ci spero davvero tanto».
LEGGI ANCHE:
- Fiorentina, Vanoli: “Motivato dalla sfida, sono stato diretto con i ragazzi”
- Lewandowski-Milan, contatti avviati: Ibrahimovic spinge per il colpo
- Oscar verso il ritiro: il centrocampista del São Paulo a rischio salute
- Zidane scioglie l’enigma per il futuro: “Tornerò presto”; la squadra…
- Juve, Comolli: “Vlahovic? C’è un accordo, ne parleremo in estate”
- Atlético Madrid punta Lookman: offerta da 60 milioni all’Atalanta
- Sassuolo, Palmieri: “Berardi è una bandiera. Matic? Un campione”
- Infortunio Suzuki, il Parma perde il proprio portiere per mesi: l’esito
- Inter e Milan su Gila: derby di mercato per il difensore della Lazio
- Derby di mercato: Inter e Milan pronte a sfidarsi per Caprile
- Chelsea su Yildiz: la Juventus fissa il prezzo e prepara il rinnovo
- Liverpool, rinnovo d’oro per Gravenberch: pronto un maxi contratto
- Napoli, Conte vuole Mainoo: trattativa col Manchester United aperta
- Dominik Szoboszlai, il Liverpool prepara il rinnovo per blindarlo
- Inter, occhi su Joel Ordoñez: monitorato in Champions League