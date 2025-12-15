Bartesaghi: bomber che non ti aspetti, ma terzino versione Theo

Anthony Ferrara · Pubblicato il 15 Dicembre 2025 · Aggiornato il 15 Dicembre 2025

Davide Bartesaghi, esterno del Milan e della Nazionale Under 21, ha lasciato il segno con una doppietta contro il Sassuolo: dati e parole

BARTESAGHI PAROLE – Altezza: 193 centimetri. Peso e corsa per il suo Milan, squadra nella quale è cresciuto e tifa sin da quando era bambino. Cioè, da pochi anni. La carta d’identità sottolinea vent’anni ancora da compiere, ma la personalità è già quella di un veterano. Davide Bartesaghi, esterno rossonero proveniente da Milan Futuro, ha realizzato una doppietta aggiornando tabellini e statistiche che a Milanello non venivano riviste da ben tredici anni. Tanto era trascorso dall’ultima doppia firma di un calciatore italiano del Milan in età così precoce, con Stephan El Shaarawy più giovane dell’attuale terzino rossonero di appena 15 giorni a realizzare una doppietta.

Bartesaghi versione centravanti, chiamato a redimere anche qualche lacuna in una fase offensiva troppo spuntata dei rossoneri, con Gimenez e Nkunku già archiviati come “casi” e la coppia Leao-Pulisic mai realmente protagonista in tandem. Il doppio tiro-mancino del classe 2005 aveva ribaltato il Sassuolo, prima della doccia gelata di Laurienté, versione guastafeste, della memorabile giornata di Davide.

Una gioia a metà, sottolineata a fine partita con queste dichiarazioni: “Sono molto felice. Mi vengono i brividi al solo pensiero, ma sono anche molto combattuto per il pareggio maturato oggi. Ci tenevo tanto a chiudere questa giornata con una vittoria ed è un vero peccato che sia così. Devo tantissimo a questa squadra, ai miei compagni e al Mister. La mia corsa verso Bernardo Corradi? Mi aveva chiesto una rete e ne ho segnate addirittura due, anche se, purtroppo, non sono servite per vincere”.

Il numero 33 cresce a vista d’occhio, segna, sogna e spodesta uno degli investimenti più onerosi dell’intero mercato estivo rossonero: Pervis Estupinan, designato titolare, sostituto di Theo Hernandez , ma costretto a rincorrere nella gerarchie. Il futuro non aspetta, e Davide Bartesaghi è pronto a prendersi le luci della ribalta.