Bartesaghi esulta: derby da sogno e obiettivo Nazionale

24 Novembre 2025

Le emozioni di Bartesaghi dopo il derby

La vittoria nel derby ha consegnato a Davide Bartesaghi una serata da ricordare. L’esterno sinistro del Milan ha raccontato a DAZN quanto questo momento rappresenti un traguardo personale coltivato fin da bambino. Si è sentito davanti a un’occasione irripetibile e ha deciso di giocarla con coraggio, lucidità e totale dedizione alla maglia rossonera.

La crescita nel progetto Milan Futuro

Il classe 2005 non nasconde la sorpresa nel trovarsi stabilmente nel gruppo titolare del Milan. Parla di fiducia, serenità e senso di appartenenza. Ringrazia lo staff tecnico, i compagni e l’intero progetto Milan Futuro, che gli ha permesso di strutturarsi con costanza anche nei momenti in cui i risultati non arrivavano. Ha lavorato senza pressioni, consapevole di avere tutto da dimostrare e nulla da perdere.

L’obiettivo Nazionale

C’è poi un pensiero che accompagna ogni giovane azzurro. Bartesaghi ammette che la Nazionale italiana rappresenta il sogno più grande. Sa però che serviranno equilibrio, lavoro quotidiano e continuità per trasformare quell’aspirazione in una prospettiva concreta. La priorità resta dare il massimo con il Milan, convinto che solo così potrà attirare l’attenzione del commissario tecnico.

Un talento che guarda avanti

La sua voce riflette maturità e consapevolezza. Nel derby ha mostrato personalità e solidità, elementi che possono aprirgli una strada importante. Il Milan ha trovato un giovane affidabile. Lui, ora, vuole costruire il resto.

