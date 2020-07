Bari Pazzini: in caso di promozione in B i Galletti sognano il “Pazzo”!

BARI PAZZINI – Il Bari di Luigi de Laurentiis sta per tuffarsi nei playoff di Lega Pro, finestra che potrebbe spalancare ai Galletti le porte della Serie B. La dirigenza biancorossa, però, è anche già al lavoro per allestire una squadra all’altezza della categoria e, chissà, per il salto nella massima serie al primo colpo. In quest’ottica, stando a ciò che scrive Tuttocampo.it, il Bari sogna l’arrivo di Giampaolo Pazzini che è in scadenza a fine agosto con l’Hellas Verona e non ha rinnovato. Il 35enne bomber di Pescia, su cui il Direttore Generale Matteo Scala dovrà lavorare per convincerlo a far coppia con Mirko Antenucci, è però oggetto del desiderio anche del Monza targato Berlusconi-Galliani.

Scrive il portale del calcio dilettantistico italiano: “Nonostante gli imminenti playoff, il Bari comincia a guardare al futuro. In caso di serie B, la società di De Laurentiis potrebbe piombare su Giampaolo Pazzini, in scadenza di contratto con l’Hellas Verona. Il “Pazzo” lascerà il Veneto: su di lui negli ultimi giorni si è registrato anche l’interesse del Monza di Berlusconi“.

BARI PAZZINI – Si punta dunque all’esperienza, per quanto riguarda i Galletti, in zona offensiva. Una certezza per affrontare la Cadetteria con uno spirito diverso. Ma intanto c’è la lotteria dei playoff di Lega Pro all’orizzonte. E poi chissà… Pazzini.