Barella-Inter c’è l’accordo. Le firme la prossima settimana

Barella Inter accordo – Finalmente la telenovela sembra essere giunta al termine: Nicolò Barella a partire dalle prossime settimane potrebbe diventare ufficialmente un calciatore dell’Inter. Questo è quello che è stato riportato da Sportmediaset.

Il centrocampista sardo pronto a sposare i nerazzurri

Ieri vi è stato l’incontro fra la dirigenza nerazzurra e l’agente del giocatore, Alessandro Beltrami, nel quale si sarebbe trovato l’accordo decisivo per il trasferimento a Milano del giovane centrocampista del Cagliari, che firmerebbe addirittura settimana prossima.

Barella Inter accordo – L’Inter avrebbe così sbaragliato la concorrenza di tanti club, fra i quali Juventus, Roma, Napoli e Milan, che lo hanno messo anch’essi nel mirino da parecchio tempo. Ora resta da convincere infine proprio il club sardo. Nonostante i buoni rapporti con il club interista, il presidente dei rossoblu Tommaso Giulini spara alto: 50 milioni di euro. L’Inter non vuole invece andare oltre i 30 milioni di euro cash e starebbe lavorando per offrire delle contropartite tecniche.

Le contropartite nell’affare Barella

I principali indiziati che scenderebbero a giocare in Sardegna sarebbero due giovani in quest’ultima stagione al Parma: il centrale difensivo classe ’99 Alessandro Bastoni e il terzino sinistro classe ’97 Federico Dimarco. Questi due giocatori farebbero felice il Cagliari, ma non è da escludere un possibile arrivo nell’isola di Eder, reduce da una buona stagione in Cina nel club affiliato della Beneamata, lo Jiangsu Suning. In ogni caso giovedì potrebbe già esserci il confronto diretto tra le dirigenze coinvolte nell’affare che, in caso di accordo, passerebbero a firmare tutte le carte.

Per ora il giocatore è ovviamente in ritiro con la Nazionale. In attesa di scendere in campo nelle sfide contro Grecia e Bosnia Erzegovina, valide per le qualificazioni ad Euro 2020.

