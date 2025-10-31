Barcellona su Osimhen: il Galatasaray chiede 140 milioni

Cristiano Abbruzzese · Pubblicato il 31 Ottobre 2025 · Aggiornato il 31 Ottobre 2025

Barcellona interessato a Victor Osimhen

Il Barcellona guarda con interesse a Victor Osimhen in vista del calciomercato estivo 2026. L’attaccante nigeriano del Galatasaray, 26 anni, è considerato uno dei profili più ambiti del panorama europeo, ma il suo trasferimento si preannuncia complesso. Secondo Mundo Deportivo, il club catalano ha inserito il suo nome tra le priorità offensive per la stagione 2026-27, anche in vista della possibile ultima annata di Robert Lewandowski.

Una valutazione fuori portata

Il Galatasaray, che ha acquistato Osimhen dal Napoli per 75 milioni di euro nel luglio 2025, non intende accettare offerte inferiori a 140 milioni, come riportato da Türkiye Gazetesi. Una cifra che mette alla prova la tenuta finanziaria del Barcellona, ancora limitata dalle recenti difficoltà economiche.

L’attaccante guadagna circa 15 milioni di euro l’anno, con bonus legati alla fedeltà e ai diritti d’immagine, fattori che rendono l’operazione ancora più onerosa.

Deco e la strategia blaugrana

Il direttore sportivo Deco avrebbe momentaneamente abbassato la priorità per il rinnovo di Lewandowski e per l’acquisto di un nuovo centravanti, a meno che non si presenti un’opportunità irripetibile. Tuttavia, l’interesse per Osimhen resta concreto: l’attaccante ha iniziato la stagione con 3 gol in 7 presenze in Süper Lig e continua a essere un punto fermo della Nigeria.

Per il Barcellona, riportare un grande numero 9 al Camp Nou resta un sogno da 140 milioni.

