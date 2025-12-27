Il dopo Lewandowski è già iniziato

In casa Barcellona il futuro prende forma con anticipo. Il ciclo di Robert Lewandowski è vicino alla conclusione e la dirigenza blaugrana ha avviato le valutazioni per individuare un profilo capace di raccoglierne l’eredità. L’obiettivo è chiaro: un attaccante pronto subito, ma con prospettiva pluriennale. La ricerca porta oltre i confini della Liga, con uno sguardo sempre più insistente verso la Serie A.

Lautaro profilo ideale per i blaugrana

Secondo quanto riferito da El Nacional, il nome cerchiato in rosso è quello di Lautaro Martinez, capitano e simbolo dell’Inter. L’attaccante argentino viene considerato il candidato perfetto per aprire una nuova era offensiva al Camp Nou. Gol, leadership e continuità ad alto livello: il Barcellona cerca certezze, non scommesse.

Aperture, ma nessun contatto ufficiale

Dalla Spagna filtra un cauto ottimismo. Lautaro Martinez non chiude la porta a priori a un’esperienza in un top club europeo diverso dall’Inter. I suoi rappresentanti si sarebbero detti disponibili ad ascoltare eventuali progetti credibili. Al momento, però, non risultano contatti formali tra i club.

Il muro dell’Inter e la questione economica

Ecco il punto decisivo. L’Inter considera Lautaro un pilastro assoluto e non intende trattare al ribasso. La richiesta supera i 120 milioni di euro. Il contratto in scadenza nel 2029 rafforza la posizione nerazzurra, che non ha alcuna urgenza di cedere. Senza un’offerta fuori scala, l’affare resta una suggestione di mercato.