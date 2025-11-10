Barcellona su Fofana: primi contatti con il Lione per l’esterno belga

Cristiano Abbruzzese · Pubblicato il 10 Novembre 2025 · Aggiornato il 10 Novembre 2025

Barcellona interessato a Malick Fofana

BARCELLONA FOFANA – Il Barcellona guarda già al futuro. Dopo l’ottimo impatto di Marcus Rashford, arrivato in prestito e pronto a restare in Catalogna grazie alla clausola da 30 milioni, il club blaugrana valuta nuovi rinforzi offensivi. Tra i nomi seguiti con maggiore attenzione c’è quello di Malick Fofana, talento ventenne del Lione, attualmente ai box per un infortunio alla caviglia.

Il giovane belga, acquistato nel 2024 dal Genk per 19,5 milioni di euro, ha attirato diversi estimatori grazie alla sua capacità di accelerare e creare superiorità numerica. Secondo quanto riportato da Diario Sport, il Barcellona avrebbe già avviato colloqui informali con l’entourage del giocatore, valutando un possibile affondo nei prossimi mesi.

Lione riluttante, ma aperto in caso di offerta importante

Il Lione non intende privarsi facilmente di Fofana, il cui contratto scade nel giugno 2028. Tuttavia, la mancata qualificazione alla Champions League potrebbe costringere il club francese a cedere di fronte a un’offerta adeguata.

La valutazione attuale si aggira sui 30 milioni, ma i Les Gones puntano a incassare qualcosa in più per uno dei prospetti più interessanti del panorama europeo. Molto dipenderà anche dalle risorse economiche del Barça, che a gennaio potrebbe dare priorità al reparto difensivo.

