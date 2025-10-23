 Salta al contenuto

Barcellona su Dumfries: l’Inter blinda il terzino, ma Deco insiste

Barcellona, Dumfries torna un obiettivo: l’Inter resiste ma osserva

Il nome di Denzel Dumfries torna nei radar del Barcellona. Dopo mesi di silenzio, il club catalano ha riacceso l’interesse per il terzino olandese dell’Inter, individuato da Deco come possibile rinforzo per la prossima stagione. Il laterale è legato ai nerazzurri fino al 2028, dopo il rinnovo siglato lo scorso anno, e la precedente clausola rescissoria da 25 milioni è scaduta a luglio 2025.

L’Inter blinda Dumfries, ma il Barça resta vigile

Il direttore sportivo Piero Ausilio ha smentito contatti ufficiali con il Barcellona, ribadendo la volontà del club di trattenere il giocatore. L’olandese, reduce da ottime prestazioni in Champions League e protagonista nella cavalcata verso la finale 2025, resta una pedina chiave per Cristian Chivu.

Deco valuta un piano per l’estate 2026

Nonostante le difficoltà economiche, Deco continua a considerare Dumfries il profilo ideale per dare spinta e fisicità alla fascia destra. Tuttavia, i blaugrana dovranno attendere l’estate 2026 per tentare un nuovo affondo, quando il bilancio del club permetterà margini di manovra più ampi.

L’Inter, dal canto suo, non intende svendere: il prezzo del cartellino è destinato a salire, e solo un’offerta importante potrebbe aprire il tavolo delle trattative. La corsa a Dumfries è appena ricominciata, ma la posizione dei nerazzurri è chiara: per il momento, resta incedibile.

