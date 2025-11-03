Barcellona, sondaggio per Kane: l’inglese apre al trasferimento
Foto © Stefano D’Offizi
Barcellona, primi contatti per Harry Kane
Il Barcellona ha avviato colloqui esplorativi per un possibile trasferimento di Harry Kane nella prossima sessione estiva. Secondo quanto riportato dal quotidiano catalano Sport, i dirigenti blaugrana vedono nell’attaccante inglese del Bayern Monaco il profilo ideale per raccogliere l’eredità di Robert Lewandowski, che potrebbe lasciare la Liga al termine della stagione 2025-26.
Un’offerta da top europeo
Il club catalano sarebbe disposto a proporre a Kane uno stipendio superiore ai 500.000 euro a settimana, un investimento importante in linea con la politica di rilancio offensivo voluta dalla dirigenza. Il contratto del centravanti inglese con il Bayern scade nel 2027, ma include una clausola rescissoria da 65 milioni di euro, cifra che il Barcellona sarebbe pronto a valutare se l’affare diventasse praticabile.
Kane tentato dalla Liga
Fonti vicine al giocatore confermano che Kane guarda con interesse all’ipotesi di misurarsi in un nuovo campionato dopo la Bundesliga. L’entourage dell’attaccante avrebbe già avviato contatti preliminari con diversi club, ma il Barcellona resta in cima alla lista per prestigio e progetto tecnico. Resta da capire se il Bayern Monaco aprirà a una cessione, o se punterà sul rinnovo per trattenere il suo bomber ancora a lungo.
