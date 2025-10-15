 Salta al contenuto

Barcellona, rinnova de Jong: “Continuo il sogno”

Alessandro Collu
Barcellona de Jong

Il Barcellona ha ufficializzato il rinnovo di Frenkie de Jonk con la firma del contratto fino al 2029, esattamente dieci anni dopo il suo arrivo dall’Ajax: il ventottenne olandese si è subito ben integrato, come sottolinea il club catalano,  diventando sempre più centrale nel centrocampo blaugrana.

Seguono le consuete prime dichiarazioni post ufficialità del calciatore: “Sto vivendo il sogno che ho avuto sempre da bambino, voglio continuare con questo e vincere titoli. Ho sempre voluto stare nel Barcellona, mi trovo bene dentro il club e nella città, con i compagni, voglio restare qui ancora più anni”.

