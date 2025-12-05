 Salta al contenuto

Barcellona riflette sul futuro: Fàbregas primo nome per il dopo Flick

Cristiano Abbruzzese
Fabregas Baroni

Foto © Stefano D’Offizi

Il Barcellona osserva Fàbregas con crescente interesse

La posizione di Hansi Flick nel Barcellona continua a vacillare. Le prestazioni altalenanti della squadra hanno aperto un dibattito interno sempre più acceso e il club sta valutando possibili alternative nel caso il progetto non decolli. Tra i nomi emersi, quello di Cesc Fàbregas è diventato rapidamente uno dei più discussi.

Il lavoro di Fàbregas al Como convince tutti

L’ex centrocampista sta vivendo una fase brillante alla guida del Como, dove ha portato identità, intensità e organizzazione. A Deco e Laporta non sfugge la crescita della squadra lombarda, diventata una delle realtà più studiate nel calcio italiano: Fàbregas ha mostrato una maturità sorprendente e una capacità gestionale che lo rendono credibile per una panchina di élite.

Dai un'occhiata al nostro ultimo pronostico Juventus - Udinese , analisi completo del team Europa Calcio.

Un profilo che incarna i valori del Barça

La formazione alla Masia, il legame naturale con il club e la conoscenza delle dinamiche interne pesano molto nelle valutazioni. Il Barcellona cerca un’idea di gioco riconoscibile e un leader capace di gestire uno spogliatoio ricco di personalità: il profilo di Fàbregas risponde perfettamente a queste esigenze.

La scelta dipenderà dai risultati di Flick

La società non ha ancora preso decisioni definitive, ma la continuità del progetto dipenderà dalle prossime prove della squadra. Se il rendimento non migliorerà, l’ascesa di Cesc Fàbregas potrebbe trasformarsi in un ritorno prestigioso sulla panchina del Barcellona, una mossa che entusiasma parte dei tifosi e divide gli altri.

LEGGI ANCHE:

  1. Fiorentina, Vanoli: “Motivato dalla sfida, sono stato diretto con i ragazzi”
  2. Lewandowski-Milan, contatti avviati: Ibrahimovic spinge per il colpo
  3. Oscar verso il ritiro: il centrocampista del São Paulo a rischio salute
  4. Zidane scioglie l’enigma per il futuro: “Tornerò presto”; la squadra…
  5. Juve, Comolli: “Vlahovic? C’è un accordo, ne parleremo in estate”
  6. Atlético Madrid punta Lookman: offerta da 60 milioni all’Atalanta
  7. Sassuolo, Palmieri: “Berardi è una bandiera. Matic? Un campione”
  8. Infortunio Suzuki, il Parma perde il proprio portiere per mesi: l’esito
  9. Inter e Milan su Gila: derby di mercato per il difensore della Lazio
  10. Derby di mercato: Inter e Milan pronte a sfidarsi per Caprile
  11. Chelsea su Yildiz: la Juventus fissa il prezzo e prepara il rinnovo
  12. Liverpool, rinnovo d’oro per Gravenberch: pronto un maxi contratto
  13. Napoli, Conte vuole Mainoo: trattativa col Manchester United aperta
  14. Dominik Szoboszlai, il Liverpool prepara il rinnovo per blindarlo
  15. Inter, occhi su Joel Ordoñez: monitorato in Champions League

In tendenza

Notizie correlate