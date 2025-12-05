Barcellona riflette sul futuro: Fàbregas primo nome per il dopo Flick

Cristiano Abbruzzese · Pubblicato il 5 Dicembre 2025 · Aggiornato il 5 Dicembre 2025

Foto © Stefano D’Offizi

Il Barcellona osserva Fàbregas con crescente interesse

La posizione di Hansi Flick nel Barcellona continua a vacillare. Le prestazioni altalenanti della squadra hanno aperto un dibattito interno sempre più acceso e il club sta valutando possibili alternative nel caso il progetto non decolli. Tra i nomi emersi, quello di Cesc Fàbregas è diventato rapidamente uno dei più discussi.

Il lavoro di Fàbregas al Como convince tutti

L’ex centrocampista sta vivendo una fase brillante alla guida del Como, dove ha portato identità, intensità e organizzazione. A Deco e Laporta non sfugge la crescita della squadra lombarda, diventata una delle realtà più studiate nel calcio italiano: Fàbregas ha mostrato una maturità sorprendente e una capacità gestionale che lo rendono credibile per una panchina di élite.

Un profilo che incarna i valori del Barça

La formazione alla Masia, il legame naturale con il club e la conoscenza delle dinamiche interne pesano molto nelle valutazioni. Il Barcellona cerca un’idea di gioco riconoscibile e un leader capace di gestire uno spogliatoio ricco di personalità: il profilo di Fàbregas risponde perfettamente a queste esigenze.

La scelta dipenderà dai risultati di Flick

La società non ha ancora preso decisioni definitive, ma la continuità del progetto dipenderà dalle prossime prove della squadra. Se il rendimento non migliorerà, l’ascesa di Cesc Fàbregas potrebbe trasformarsi in un ritorno prestigioso sulla panchina del Barcellona, una mossa che entusiasma parte dei tifosi e divide gli altri.

