Barcellona riflette sul futuro: Fàbregas primo nome per il dopo Flick
Foto © Stefano D’Offizi
Il Barcellona osserva Fàbregas con crescente interesse
La posizione di Hansi Flick nel Barcellona continua a vacillare. Le prestazioni altalenanti della squadra hanno aperto un dibattito interno sempre più acceso e il club sta valutando possibili alternative nel caso il progetto non decolli. Tra i nomi emersi, quello di Cesc Fàbregas è diventato rapidamente uno dei più discussi.
Il lavoro di Fàbregas al Como convince tutti
L’ex centrocampista sta vivendo una fase brillante alla guida del Como, dove ha portato identità, intensità e organizzazione. A Deco e Laporta non sfugge la crescita della squadra lombarda, diventata una delle realtà più studiate nel calcio italiano: Fàbregas ha mostrato una maturità sorprendente e una capacità gestionale che lo rendono credibile per una panchina di élite.
Dai un'occhiata al nostro ultimo pronostico Juventus - Udinese , analisi completo del team Europa Calcio.
Un profilo che incarna i valori del Barça
La formazione alla Masia, il legame naturale con il club e la conoscenza delle dinamiche interne pesano molto nelle valutazioni. Il Barcellona cerca un’idea di gioco riconoscibile e un leader capace di gestire uno spogliatoio ricco di personalità: il profilo di Fàbregas risponde perfettamente a queste esigenze.
La scelta dipenderà dai risultati di Flick
La società non ha ancora preso decisioni definitive, ma la continuità del progetto dipenderà dalle prossime prove della squadra. Se il rendimento non migliorerà, l’ascesa di Cesc Fàbregas potrebbe trasformarsi in un ritorno prestigioso sulla panchina del Barcellona, una mossa che entusiasma parte dei tifosi e divide gli altri.
LEGGI ANCHE:
- Fiorentina, Vanoli: “Motivato dalla sfida, sono stato diretto con i ragazzi”
- Lewandowski-Milan, contatti avviati: Ibrahimovic spinge per il colpo
- Oscar verso il ritiro: il centrocampista del São Paulo a rischio salute
- Zidane scioglie l’enigma per il futuro: “Tornerò presto”; la squadra…
- Juve, Comolli: “Vlahovic? C’è un accordo, ne parleremo in estate”
- Atlético Madrid punta Lookman: offerta da 60 milioni all’Atalanta
- Sassuolo, Palmieri: “Berardi è una bandiera. Matic? Un campione”
- Infortunio Suzuki, il Parma perde il proprio portiere per mesi: l’esito
- Inter e Milan su Gila: derby di mercato per il difensore della Lazio
- Derby di mercato: Inter e Milan pronte a sfidarsi per Caprile
- Chelsea su Yildiz: la Juventus fissa il prezzo e prepara il rinnovo
- Liverpool, rinnovo d’oro per Gravenberch: pronto un maxi contratto
- Napoli, Conte vuole Mainoo: trattativa col Manchester United aperta
- Dominik Szoboszlai, il Liverpool prepara il rinnovo per blindarlo
- Inter, occhi su Joel Ordoñez: monitorato in Champions League