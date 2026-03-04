Barcellona, “remuntada” quasi completa ma in finale va l’Atletico Madrid

Si è giocata al Camp Nou la prima semifinale di ritorno di Coppa del Re con il Barcellona che ha ospitato l’Atletico Madrid cercando l’impresa di rimontare quattro gol subiti nella brutta prova dell’andata.
In perfetta media per rimettere tutto in parità, i catalani segnano due reti nel primo tempo con Marc Bernal al 29′ e al 45′ con Raphinha su calcio di rigore; nella ripresa, rischiando anche di subire gol nelle inevitabili ripartenze e gli spazi via via concessi, il Barcellona offre venti minuti appassionanti dopo il 3-0 – ancora Bernal – e ci prova fino all’ultimo secondo ma non basta e il risultato non cambia ulteriormente.
In finale, l’Atletico Madrid guidato da Diego Simeone affronterà una tra Real Sociedad e Athletic Club di Bilbao, gara di ritorno questa sera con i primi forti del minimo vantaggio dell’andata.
Nel weekend si riprende con il campionato e la ventisettesima giornata della Liga che propone l’incrocio tra le quattro squadre: i blaugrana primi in classifica saranno impegnati nella trasferta contro l’Athletic mentre l’Atletico Madrid terzo riceverà allo stadio Metropolitano la Real Sociedad.