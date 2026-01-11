Barcellona-Real Madrid, Supercoppa di Spagna: 2-2 già nel primo tempo, poi Raphinha decide la finale

Finale di Supercoppa di Spagna con la quarantaduesima edizione che propone ancora una volta il Clásico tra Barcellona e Real Madrid: come l’anno scorso nuovamente a Gedda, Arabia Saudita, stessi avversari e stesso esito anche se meno rotondo in confronto al 5-2 del 2025.

Al 36′, qualche minuto prima di quanto accaduto lo scorso anno con il timbro di Raphinha, va a segno il ventinovenne brasiliano ma prima dell’intervallo, il connazionale Vinicius si mette in proprio come nelle migliori serate e ristabilisce l’1-1.

Non è finita: al 48′, nuova azione blaugrana e davanti a Courtois, tocco dolce di Lewandowski che ristabilisce il vantaggio catalano ma dura pochissimo perché il 2-2 è immediato, autore Gonzalo Garcia.

Nella ripresa, al 72′ rompe l’equilibrio nuovamente Raphinha ed è lui a decidere con la sua doppietta; al 91′ espulsione di De Jong, occasione divorata da Carreras che in area tira debole e centrale al 95′ e poi il triplice fischio dell’arbitro: Barcellona-Real Madrid 3-2 e Supercoppa spagnola per la terza volta negli ultimi quattro anni alzata dalla squadra di Flick.