Barcellona punta Fisnik Asllani: il kosovaro nel mirino blaugrana

Manos Staramopoulos · Pubblicato il 22 Ottobre 2025 · Aggiornato il 22 Ottobre 2025

Il Barcellona cerca l’erede di Lewandowski

BARCELLONA ASLLANI – Il Barcellona ha avviato la ricerca del futuro sostituto di Robert Lewandowski, il cui contratto scadrà a giugno 2026. Il club catalano è consapevole che la prossima estate dovrà intervenire per rinforzare il reparto offensivo, puntando su un profilo giovane, dinamico e con margini di crescita. Tra i nomi presi in considerazione dai dirigenti blaugrana emerge quello di Fisnik Asllani, attaccante kosovaro di 23 anni in forza all’Hoffenheim.

Asllani brilla in Germania e conquista i top club

Secondo Sky Sports Germania, il Barcellona segue con attenzione l’evoluzione di Asllani, che in questo avvio di stagione ha già realizzato 5 gol in sette partite di Bundesliga, dopo i 19 messi a segno lo scorso anno. Il suo contratto con l’Hoffenheim include una clausola rescissoria che rende l’operazione economicamente accessibile per i catalani.

Sogno blaugrana e prospettive future

In una recente intervista, Asllani ha confessato che vestire la maglia del Barcellona rappresenta uno dei suoi sogni. Il giocatore ha inoltre sottolineato il desiderio di approdare in un club con ambizioni da Champions League, un obiettivo che i blaugrana garantiscono pienamente. Le sue qualità tecniche, unite alla giovane età, fanno di Fisnik Asllani una delle opportunità più intriganti del mercato estivo 2026.

LEGGI ANCHE: