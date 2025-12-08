Barcellona, occhi su Abdelkarim: pista calda per il prestito

Manos Staramopoulos · Pubblicato il 8 Dicembre 2025 · Aggiornato il 8 Dicembre 2025

Il Barça si muove per il talento egiziano

Il Barcellona sta valutando il profilo di Hamza Abdelkarim, centravanti dell’Al Ahly e una delle rivelazioni del recente Mondiale Under 17. Il giovane, già nazionale egiziano, ha raccolto consensi unanimi per tecnica e istinto realizzativo. La dirigenza catalana considera un prestito per rinforzare la squadra riserve, oggi in emergenza dopo gli stop di Víctor Barberà, Òscar Gistau e Ibrahim Diarra.

L’operazione è in fase di valutazione. L’Al Ahly spinge per inserire un’opzione di acquisto, mentre il club blaugrana preferisce una formula più elastica per testare il ragazzo nel contesto europeo. La trattativa rimane aperta e i contatti proseguono.

Una concorrenza internazionale già presente

Il nome di Abdelkarim è ormai sul taccuino di diversi club. Le sue prestazioni nel torneo giovanile hanno attirato l’interesse di Bayern Monaco, milan e Olympique Lione, pronti a inserirsi se la pista catalana dovesse rallentare. Il classe 2007 compirà diciotto anni a gennaio, dettaglio che facilita un trasferimento già nel mercato invernale.

Il Barcellona valuta il colpo con attenzione e considera il giovane una possibile risorsa immediata per la squadra riserve. Le prossime ore chiariranno se l’offerta soddisferà le richieste dell’Al Ahly e se Hamza Abdelkarim potrà iniziare la sua avventura nel calcio europeo.