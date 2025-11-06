Barcellona, occhi del Napoli su Casadó. Valore 30 mln
Marc Casadó verso l’addio al Barcellona
Il futuro di Marc Casadó potrebbe presto allontanarsi dal Barcellona. Secondo fonti vicine al club, diverse società europee sarebbero pronte a mettere sul tavolo 30 milioni di euro per il centrocampista classe 2003, oggi ai margini del progetto tecnico di Hansi Flick.
Situazione interna e decisione del club
Nonostante la fiducia dell’allenatore, la dirigenza blaugrana ha comunicato a Casadó che il suo minutaggio sarà limitato nei prossimi mesi. Di fronte alle difficoltà economiche, il Barcellona vede nella sua cessione un modo per riequilibrare i conti e liberare spazio salariale. Il giocatore, cresciuto nella Masia, è considerato un talento di prospettiva ma non più centrale nel progetto tecnico di Flick.
Il Napoli tra i club interessati
Tra le società che monitorano la situazione c’è anche il Napoli, che valuta Casadó come rinforzo per la mediana in vista della seconda parte di stagione. Al momento non è arrivata un’offerta formale, ma il club azzurro segue con attenzione l’evolversi della trattativa.
Un bivio per il futuro
Il destino di Marc Casadó dipenderà dalle prossime settimane: se arriverà un’offerta adeguata, il Barcellona darà il via libera alla cessione. Per il centrocampista, un trasferimento in Serie A rappresenterebbe una nuova occasione di crescita e visibilità nel calcio europeo.
