Barcellona Luiz Felipe, catalani sul difensore della Lazio BARCELLONA LUIZ FELIPE – Prima dello stop a causa del Coronavirus, Luiz Felipe è stato uno dei migliori giocatori della Lazio di Simone Inzaghi. E il difensore italo-brasiliano sarebbe così finito nel mirino del Barcellona. Così riferisce “Il Corriere dello Sport“: “L’ indiscrezione rimbalza dalla Spagna. Luiz Felipe è entrato nel mirino del Barcellona. Il club blaugrana lo segue e nelle ultime cinque giornate del campionato di Serie A, prima della sospensione legata al coronavirus, lo ha studiato da vicino. Gli emissari catalani sono stati allo stadio Olimpico e lo hanno visto anche in occasione delle trasferte di Parma e di Marassi con il Genoa. Riflettori puntati sul difensore brasiliano, in crescita esponenziale e con un ruolo sempre più da protagonista nella Lazio, lanciata verso lo scudetto sino allo stop deciso dal Governo. Lotito e il ds Tare, che lo ha scoperto quando giocava nelle giovanili dell’Ituano (serie D brasiliana), non hanno alcuna intenzione di cederlo. Semmai il contrario. Lo vogliono blindare e portare al prolungamento del contratto. Ramos, come lo chiama Inzaghi, fa parte del progetto Champions e viene considerato un futuro top player nel suo ruolo. Titolare sul centro-destra, è il più giovane e ha dimostrato di saper sostituire anche Acerbi, leader del reparto completato dall’esperienza di Radu. Quei tre formano la miglior difesa del campionato e rappresentano uno dei segreti della esplosione della Lazio“. BARCELLONA LUIZ FELIPE – “[…] Il brasiliano esprime il desiderio di restare, ma vuole essere accontentato. Si sente profondamente coinvolto e attaccato alla maglia biancoceleste. E’ stato pescato e trovato, quasi per caso, nella Serie D brasiliana ed è diventato un professionista dopo essere transitato per un anno alla Salernitana“. Resta aggiornato. Ti invieremo una mail solo per le novità Il Tuo Indirizzo Email Notizie più importanti Ho letto e accetto i Termini Condizioni

