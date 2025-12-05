Barcellona-Eric Garcia, lungo rinnovo: intesa ufficiale
Il Barcellona ha ufficializzato l’accordo con Eric Garcia per l’estensione del contratto di Eric Garcia: ulteriori cinque anni per il ventiquattrenne difensore cresciuto a La Masia, “esempio meraviglioso per i giovani”; “le sue prestazioni, maturità e impegno sono stati i fattori principali per l’estensione”, sottolinea il club catano.
Il Barcellona comunica che la firma e le dichiarazioni del giocatore sono fissate per giovedì 11 dicembre.
