Barcellona-Eric Garcia, lungo rinnovo: intesa ufficiale

Alessandro Collu
eric garcia

Il Barcellona ha ufficializzato l’accordo con Eric Garcia per l’estensione del contratto di Eric Garcia: ulteriori cinque anni per il ventiquattrenne difensore cresciuto a La Masia, “esempio meraviglioso per i giovani”; “le sue prestazioni, maturità e impegno sono stati i fattori principali per l’estensione”, sottolinea il club catano.

Il Barcellona comunica che la firma e le dichiarazioni del giocatore sono fissate per giovedì 11 dicembre.

