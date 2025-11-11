Barcellona e Spagna, esplode il caso Lamine Yamal

Cristiano Abbruzzese · Pubblicato il 11 Novembre 2025

Crisi tra Barcellona e Federazione: il caso Lamine Yamal scuote la Spagna

In Spagna esplode il caso Lamine Yamal: tra il Barcellona e la Federazione spagnola si è aperto uno scontro frontale che rischia di lasciare strascichi pesanti. Tutto nasce dalla convocazione del ct Luis de la Fuente per le decisive sfide contro Georgia e Turchia, in vista della qualificazione ai Mondiali 2026.

Il talento classe 2007, reduce da una pubalgia che ne ha limitato il rendimento, aveva risposto alla chiamata, ma il Barcellona aveva espresso forti perplessità. Poi, il colpo di scena: con una nota ufficiale, la RFEF ha annunciato l’esclusione immediata di Lamine Yamal dal ritiro della nazionale, accusando il club blaugrana di non aver comunicato un trattamento medico eseguito la mattina stessa dell’inizio del raduno.

La posizione della Federazione spagnola

“I servizi medici della RFEF – si legge nel comunicato – esprimono sorpresa e insoddisfazione per non essere stati informati dell’intervento al pube subito dal giocatore, che richiede 7-10 giorni di riposo”.

Il ritorno a Barcellona e le prossime mosse

Lamine Yamal è rientrato subito a Barcellona, dove proseguirà la riabilitazione in vista del rientro contro l’Athletic Bilbao e successivamente in Champions League contro il Chelsea.

Dall’inizio della stagione, il giovane fuoriclasse ha disputato 8 gare di Liga con 4 gol e 5 assist, oltre a 3 presenze in Champions condite da 2 reti. Ma ora il suo caso rischia di trasformarsi in una vera frattura istituzionale tra club e Federazione.

