Barcellona, duro colpo: Pedri fuori un mese. Flick in allarme

Un brutto colpo per il Barcellona e per Hansi Flick. Pedri González ha riportato una lesione al bicipite femorale della gamba destra durante la partita di Champions League contro lo Slavia Praga e sarà costretto a uno stop di circa quattro settimane. L’infortunio priva la squadra catalana del suo talento creativo in un momento delicato della stagione.

I dettagli dell’infortunio e il calendario sfortunato

La lesione muscolare è stata confermata dagli esami diagnostici effettuati ieri. Questo stop forzato costringerà Pedri a saltare numerosi impegni cruciali, tra cui la trasferta in Champions League contro il Copenaghen e almeno cinque partite di Liga, incluso il difficile derby contro il Girona previsto per metà febbraio. Un’assenza significativa che mette a dura prova la profondità della rosa blaugrana.

Il problema tattico per Hansi Flick

Per l’allenatore tedesco Flick, l’infortunio di Pedri rappresenta un vero rompicapo tattico. Il centrocampista spagnolo è insostituibile per la sua capacità di dettare i tempi del gioco, inserirsi tra le linee e creare occasioni. La sua assenza costringe il tecnico a ripensare il centrocampo, con Fermín López e Gavi chiamati a farsi carico di maggiori responsabilità creative. La squadra dovrà dimostrare di saper reagire a questa pesante défaillance.