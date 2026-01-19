Barcellona deciso: Rashford resta, pronto il riscatto dallo United

Il Barcellona ha scelto. La dirigenza blaugrana intende trattenere Marcus Rashford anche oltre la fine del prestito e trasformare l’operazione in un acquisto a titolo definitivo dal Manchester United. Un segnale chiaro, che conferma la centralità dell’attaccante inglese nel progetto tecnico guidato da Hansi Flick.

Arrivato in Catalogna la scorsa estate con la formula del prestito, Rashford si è imposto rapidamente come uno dei riferimenti offensivi della squadra. I numeri raccontano una stagione di alto livello: 8 gol e 11 assist in 29 presenze complessive, con un impatto costante sia in Liga sia nelle competizioni europee. Prestazioni che hanno convinto il club a pianificare il riscatto, fissato a 30 milioni di euro al termine della stagione 2025-26.

Rashford al centro del progetto

Sotto la gestione Flick, il nazionale inglese è diventato una presenza fissa nell’undici titolare. In Liga ha collezionato 12 presenze dal primo minuto, contribuendo al primato del Barcellona, oggi in testa con un solo punto di vantaggio sul Real Madrid.

Il distacco dal Manchester United

Dopo un periodo complesso allo United, segnato dalla mancata fiducia di Ruben Amorim, Rashford ha scelto il cambiamento. Prima l’esperienza positiva all’Aston Villa, poi la rinascita definitiva in Spagna. A ottobre lo stesso giocatore ha espresso pubblicamente la volontà di restare, sottolineando il legame immediato con il club catalano.

Con 138 gol in 426 presenze allo United, Marcus Rashford guarda avanti. E il Barcellona è pronto a costruire il futuro con lui.