Barcellona, clamoroso retroscena su Lewandowski
Barcellona Lewandowski – Robert Lewandowski è stato uno dei migliori centravanti al mondo negli ultimi 15 anni. Il bomber polacco è esploso con la maglia del Borussia Dortmund prima di passare al Bayern Monaco dove ha vinto tutto e successivamente al Barcellona. Come riportato da Direttacalciomercato.com però proprio sul suo trasferimento nella Liga spagnola ci sono dei curiosi retroscena.
La richiesta
Tutto risale al 2023 dove il Barcellona si trovava in crisi finanziaria: questo però non impedì ai Blaugrana di compiere dei colpi di mercato importanti. Il campionato era già vinto e mancavano solo due partite alla fine dove Lewandowski si giocava la classifica marcatori. La società però chiese a Robert di non segnare più nessun gol per non dover pagare dei bonus al Bayern Monaco; il polacco infatti scese in campo senza gonfiare la rete, questo non impedì di portare a casa comunque il meritato titolo di capocannoniere.
