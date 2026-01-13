Barcellona, Cancelo ufficiale: “Tanti club interessati ma priorità qui; aiutare, divertirmi e vincere”
Dopo aver superato le visite mediche e la firma del contratto, João Cancelo è (nuovamente) un giocatore del Barcellona: è ufficiale il prestito del trentunenne portoghese dall’Al-Hilal fino al termine della stagione. Le sue prime dichiarazioni:
“Ho parlato con l’Al-Hilal e mi avevano detto che c’era la possibilità di uscire, c’erano dei club interessati ma ho detto che aspettavo il Barca e l’ho detto ai club, era la mia prima opzione. Voglio divertirmi con questa squadra, una squadra con molto talento e ora dei ragazzini quando c’ero io sono diventati uomini, voglio aiutare e vincere titoli.
Sono disponibile in qualsiasi posizione, mi sento comodo al lato destro e sinistro, mi allenerò per giocare e sarà difficile ma mi piacciono le sfide, cercherò di avere spazio”.
Cancelo aggiunge:
“Mi indentifico con la cultura del club, sono tornato e mi sono sentito come a casa nello spogliatoio, ho un sentimento speciale per questo club.
Ho un contratto con l’Al-Hilal, vengo fino alla fine della stagione, aiuto la squadra a migliorarsi, poi vedremo.
Il Barca è un club vincente: non ho avuto la fortuna di vincere un titolo qui, credo che la rosa sia più forte di quando stavo qui. Il gruppo era spettacolare, ora non è molto diverso e sto molto bene qui.