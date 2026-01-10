Barcellona, Cancelo torna in blaugrana: prestito chiuso

Un ritorno tutt’altro che scontato

Il Barcellona ha vinto una trattativa complessa, superando la concorrenza dell’Inter, e ha ottenuto il sì di Joao Cancelo. L’esterno portoghese rientra in blaugrana in prestito dall’Al Hilal, club con cui è sotto contratto fino al 30 giugno 2027. Un’operazione costruita con pazienza e lucidità, tutt’altro che formale, come spiegato dal direttore sportivo Deco.

La chiave dell’operazione spiegata da Deco

Per il dirigente del Barcellona, il ritorno di Cancelo va oltre il valore tecnico. “Cancelo ci offre più soluzioni che prima non avevamo”, ha spiegato Deco, chiarendo come l’innesto risponda a esigenze precise del progetto di Hansi Flick. Non un colpo d’immagine, ma un profilo capace di ampliare le varianti tattiche, rispettando i limiti economici del club.

Dai un'occhiata al nostro ultimo articolo riguardo i siti streaming calcio , analisi completo del team Europa Calcio.

Adeguamento e volontà del giocatore

L’accordo si è sbloccato anche grazie alla volontà del calciatore. “È un’operazione che sembrava difficile, ma è successa perché Cancelo sognava il Barcellona e ha accettato di adeguare il suo stipendio”, ha aggiunto Deco. Un dettaglio che racconta il peso della motivazione nella riuscita dell’affare.

Cosa porta Cancelo al Barcellona

Joao Cancelo si sottoporrà alle visite mediche e sarà poi a disposizione di Flick. Velocità, qualità tecnica, spinta offensiva e duttilità sulle fasce sono le sue caratteristiche principali. Può agire da terzino o da esterno alto, soprattutto a destra. Le lacune difensive restano note, ma il Barcellona ha scelto consapevolmente: migliorare la qualità, non moltiplicare le operazioni. Una scelta chiara, coerente e mirata.