Barcellona-Camp Nou, si torna a casa: la nota del club
Comunicato del Barcellona che dopo tanto Stadio Olimpico Lluís Companys di Montjuïc ufficializza l’imminente ritorno al Camp Nou: nella tredicesima giornata di Liga, la gara contro l’Athletic Club di Bilbao in programma domenica 22 novembre alle 16.15 “si giocherà finalmente al Camp Nou”.
Il club catalano ha ottenuto la licenza per arrivare a 45.401 spettatori e continua a lavorare per una riapertura sempre più totale. Si attende l’ufficialità anche per il prossimo match casalingo di Champions League contro l’Eintracht Francoforte.
In campionato, il Barcellona è secondo tre punti dietro il Real Madrid ma avanti rispettivamente due e tre punti a Villareal e Atletico Madrid.
