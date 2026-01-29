Barcellona, caccia al 9: in testa ci sono Vlahovic e Alvarez

Con la stagione che volge al termine e il contratto di Robert Lewandowski in scadenza, il Barcellona ha avviato la sua caccia al nuovo centravanti di riferimento. I nomi in cima alla lista del direttore sportivo Deco sono due: Dušan Vlahović, attualmente alla Juventus, e Julián Álvarez dell’Atlético Madrid. Due profili diversi, con costi e prospettive opposte, ma accomunati dall’essere gli obiettivi principali per sostituire la leggenda polacca.

Il club blaugrana si trova a un bivio strategico. La partenza di Lewandowski, verso cui ci sono sondaggi dalla MLS, libererebbe uno stipendio importante ma creerebbe un vuoto tecnico da colmare con urgenza. Il tecnico Hansi Flick cerca un attaccante completo, capace non solo di finalizzare ma di integrarsi nel gioco dinamico della squadra.

Dušan Vlahović: l’opportunità a parametro zero

La pista Dušan Vlahović rappresenta l’occasione da cogliere al volo per ragioni economiche. Il centravanti serbo, in scadenza di contratto con la Juventus a giugno, sarebbe disponibile a costo zero. Per un Barcellona sempre alle prese con i vincoli del Fair Play Finanziario, questa è una variabile decisiva.

Tuttavia, l’operazione non è priva di rischi. La stagione di Vlahović è stata segnata da prestazioni altalenanti e da un infortunio, con solo 6 gol in 17 partite. Il club catalano deve valutare se il giocatore, di 26 anni, possa ritrovare la forma esplosiva che lo ha reso una delle promesse più acclamate d’Europa durante la sua esperienza alla Fiorentina.

Julián Álvarez: il sogno costoso (e conteso)

All’estremo opposto dello spettro c’è Julián Álvarez, il sogno più ambizioso. Il centravanti argentino, campione del mondo, è visto dalla dirigenza come l’erede ideale per caratteristiche tecniche e versatilità . Il Barcellona avrebbe già stimato un’offerta di circa 80 milioni di euro, ma l’Atlético Madrid considera il giocatore “intoccabile” e valuterebbe le proposte solo sopra i 100 milioni.

La concorrenza è agguerritissima. Arsenal, con il suo direttore sportivo Andrea Berta che ha ottimi rapporti con il club madrileno, si è fatto avanti . Anche Chelsea, Liverpool e Bayern Monaco sono stati collegati al giocatore, rendendo la corsa estremamente complessa . Le difficoltà finanziarie del Barça potrebbero consegnare un vantaggio decisivo ai club inglesi, dotati di maggiore liquidità.

La decisione del Barcellona dipenderà dalla volontà di investire una cifra record per Álvarez o di puntare sulla scommessa a costo zero di Vlahović, consapevole che in entrambi i casi si tratterà di una scelta che definirà l’attacco del club per i prossimi anni.