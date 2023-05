BARCELLONA BUSQUETS ADDIO – Intervistato dai canali ufficiali del Barcellona, Sergio Busquets spiega la sua decisione di lasciare il club blaugrana a fine stagione.

Così il mediano: “Se ne va uno di casa, che ha dato tutto . Non sono partito con una tripletta come Xavi, ma vincendo campionato e Copa. Parto colmo di gratitudine e avendo la soddisfazione di aver aiutato tutti . Ho pensato a tutti prima di me. Soddisfatto, felice, pieno e privilegiato.

Lasciare con la sensazione di essere importante è qualcosa di splendido. Ho voluto ringraziare i compagni di squadra, l’applauso di tutto lo stadio è stato molto emozionante . Vedere la famiglia sugli spalti, tutti in piedi, i rivali… Mi sono passati davanti tante cose vissute, i titoli, lo stare insieme giorno per giorno, i momenti più difficili. È stato un viaggio meraviglioso“.

BARCELLONA BUSQUETS ADDIO – Poi: “L’addio? Volevo aspettare il Mondiale, era chiaro che fosse l’ultimo e chiudere prima di tutto con la Spagna. Poi mi sono concentrati sul Barça e ho deciso: a gennaio ho valutato pro e contro. Ho parlato con me stesso e mia moglie, è stato facile. È il club del mio cuore, sono qui da quando avevo 15 anni, non mi sono mai mosso. Mi allenavo e i miei compagni e lo staff mi dicevano che dovevo rinnovare per almeno un altro anno. Sono cose che ti fanno dubitare, ma alla fine arriva un momento in cui dici ‘Sono qui da 15 anni, sono un privilegiato perché ho giocato nel miglior club del mondo’. Ora vorrei una nuova esperienza, con la famiglia“.

Llega el protagonista de la noche acompañado de su familia ✨ pic.twitter.com/8J2MYMjKw2 — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) May 31, 2023

