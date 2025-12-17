Barcellona avanti in Copa del Rey: 0-2 sofferto al Guadalajara
Una qualificazione più complessa del previsto
Il Barcellona supera 0-2 il Guadalajara e conquista il pass per il turno successivo di Copa del Rey, ma lo fa al termine di una gara più complicata di quanto dica il risultato. I blaugrana mostrano qualità, ritmo e dominio territoriale, pagando però ancora una volta una scarsa concretezza sotto porta.
Primo tempo bloccato e ritmi bassi
La gara inizia con oltre mezz’ora di ritardo a causa delle lunghe code all’ingresso dell’impianto. Nei primi quarantacinque minuti il Guadalajara si difende con ordine e personalità, concedendo pochissimo. Il Barcellona manovra, ma fatica a trovare varchi, complice anche una prestazione attenta della retroguardia viola e qualche intervento impreciso del portiere Vicente.
Assedio blaugrana nella ripresa
Nella ripresa cambia il copione. Il Barcellona prende stabilmente campo e assedia l’area avversaria, accumulando occasioni e corner; il muro del Guadalajara regge fino al 77’, quando Andreas Christensen trova il varco giusto con un colpo di testa che sblocca finalmente la partita.
Christensen e Rashford chiudono i conti
I padroni di casa provano una reazione generosa, ma si espongono. Al 90’ arriva il colpo del ko firmato Marcus Rashford, abile a finalizzare un’imbucata che chiude definitivamente i conti. Lo 0-2 manda avanti il Barcellona, ma lascia aperta una riflessione.
Indicazioni per il futuro
La qualificazione è meritata, eppure i numeri parlano chiaro: i blaugrana creano molto e concretizzano poco. In Copa del Rey può bastare, nelle grandi notti europee servirà ben altro. Al Guadalajara, intanto, vanno applausi sinceri per una prova difensiva di alto livello.