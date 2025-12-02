Barcellona Atletico Madrid, scontro al vertice che accende la Liga
Un anticipo che può cambiare la classifica
La Liga propone un anticipo di altissimo profilo: Barcellona Atletico Madrid, in programma al nuovo Camp Nou e trasmesso su Italia 1 in seconda serata. La decisione nasce dalla Supercoppa di Spagna, che vedrà i blaugrana affrontare l’Athletic Bilbao e i colchoneros sfidare il Real Madrid a inizio gennaio. La classifica parla chiaro. Il Barcellona comanda con 34 punti, mentre l’Atletico Madrid insegue a 31 dopo una serie positiva fatta di otto vittorie e due pareggi.
Flick a caccia della fuga, Simeone dell’aggancio
Il successo per 3-1 sull’Alavés ha permesso agli uomini di Hansi Flick di superare il Real, fermato dal Girona. Il tecnico tedesco ora guarda a una possibile mini-fuga, forte anche del ritorno al Camp Nou, dove la squadra ha già collezionato due vittorie in due partite. Dall’altra parte c’è un gruppo solido, modellato da Diego Simeone, che sa di potersi portare in vetta agganciando proprio il rivale.
Scopri la nuova recensione riguardo Casombie , analisi completa del team Europa Calcio.
Le scelte dei due tecnici
La partita promette intensità e qualità. Il Barcellona si affida a Yamal, Lewandowski, Ferran Torres e al talento emergente Cubarsì, sostenuti a centrocampo da de Jong e Fermin Lopez. L’Atletico risponde con Griezmann, Julian Alvarez e il rientro di Oblak, oltre ai contributi di Giménez, Koke, Baena e Giuliano Simeone.
Barcellona Atletico Madrid, le probabili formazioni
Barcellona (4-3-3): Joan Garcia; Koundé, Cubarsì, Araujo, Balde; De Jong, Eric Garcia, Fermin Lopez; Yamal, Lewandowski, Ferran Torres. All. Flick.
Atletico Madrid (4-4-2): Oblak; Molina, Gimenez, Lenglet, Ruggeri; G. Simeone, Barrios, Koke, Baena; Griezmann, Alvarez. All. Simeone.
LEGGI ANCHE:
- Fiorentina, Vanoli: “Motivato dalla sfida, sono stato diretto con i ragazzi”
- Lewandowski-Milan, contatti avviati: Ibrahimovic spinge per il colpo
- Oscar verso il ritiro: il centrocampista del São Paulo a rischio salute
- Zidane scioglie l’enigma per il futuro: “Tornerò presto”; la squadra…
- Juve, Comolli: “Vlahovic? C’è un accordo, ne parleremo in estate”
- Atlético Madrid punta Lookman: offerta da 60 milioni all’Atalanta
- Sassuolo, Palmieri: “Berardi è una bandiera. Matic? Un campione”
- Infortunio Suzuki, il Parma perde il proprio portiere per mesi: l’esito
- Inter e Milan su Gila: derby di mercato per il difensore della Lazio
- Derby di mercato: Inter e Milan pronte a sfidarsi per Caprile
- Chelsea su Yildiz: la Juventus fissa il prezzo e prepara il rinnovo
- Liverpool, rinnovo d’oro per Gravenberch: pronto un maxi contratto
- Napoli, Conte vuole Mainoo: trattativa col Manchester United aperta
- Dominik Szoboszlai, il Liverpool prepara il rinnovo per blindarlo
- Inter, occhi su Joel Ordoñez: monitorato in Champions League