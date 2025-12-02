Barcellona Atletico Madrid, scontro al vertice che accende la Liga

Cristiano Abbruzzese · Pubblicato il 2 Dicembre 2025

Un anticipo che può cambiare la classifica

La Liga propone un anticipo di altissimo profilo: Barcellona Atletico Madrid, in programma al nuovo Camp Nou e trasmesso su Italia 1 in seconda serata. La decisione nasce dalla Supercoppa di Spagna, che vedrà i blaugrana affrontare l’Athletic Bilbao e i colchoneros sfidare il Real Madrid a inizio gennaio. La classifica parla chiaro. Il Barcellona comanda con 34 punti, mentre l’Atletico Madrid insegue a 31 dopo una serie positiva fatta di otto vittorie e due pareggi.

Flick a caccia della fuga, Simeone dell’aggancio

Il successo per 3-1 sull’Alavés ha permesso agli uomini di Hansi Flick di superare il Real, fermato dal Girona. Il tecnico tedesco ora guarda a una possibile mini-fuga, forte anche del ritorno al Camp Nou, dove la squadra ha già collezionato due vittorie in due partite. Dall’altra parte c’è un gruppo solido, modellato da Diego Simeone, che sa di potersi portare in vetta agganciando proprio il rivale.

Le scelte dei due tecnici

La partita promette intensità e qualità. Il Barcellona si affida a Yamal, Lewandowski, Ferran Torres e al talento emergente Cubarsì, sostenuti a centrocampo da de Jong e Fermin Lopez. L’Atletico risponde con Griezmann, Julian Alvarez e il rientro di Oblak, oltre ai contributi di Giménez, Koke, Baena e Giuliano Simeone.

Barcellona Atletico Madrid, le probabili formazioni