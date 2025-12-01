Barça: nel mirino l’esterno norvegese Nusa, incubo degli Azzurri

Samuele Zarlenga · Pubblicato il 1 Dicembre 2025 · Aggiornato il 2 Dicembre 2025

I tifosi azzurri difficilmente si dimenticheranno di Antonio Nusa, l’esterno che ha fatto impazzire la difesa della Nazionale italiana durante il match valido per le qualificazioni al prossimo mondiale tra l’Italia e la Norvegia. L’esterno del Lipsia infatti, è stata una vera e propria spina nel fianco della difesa azzurra, rendendosi pericoloso ogni volta che ha avuto l’occasione di saltare l’uomo e andare al tiro, come dimostrato nel gol del momentaneo 1-1.

NUSA OGGETTO DEL DESIDERIO DEL BARCELLONA, DECO PRESENTE DURANTE ITALIA-NORVEGIA

Tuttavia, la super prestazione fornita da Nusa contro la nostra Nazionale potrebbe valere molto di più della qualificazione al prossimo mondiale, soprattutto se si guarda al futuro personale del giocatore. Secondo quanto riportato dal quotidiano catalano SPORT infatti, ad assistere al match andato in scena allo stadio San Siro vi erano i dirigenti del Barcellona (capo scouting Joao Amaral e il direttore sportivo Deco) per osservare da vicino proprio l’attaccante, il quale non ha tradito le attese.

Sempre secondo la testata spagnola, oltre ad assistere al match dal vivo, i rappresentanti della società blaugrana avrebbero anche tenuto un incontro con agenti, intermediari e dirigenti sportivi di vari club europei per chiedere informazioni su Nusa e iniziare i primi dialoghi.

