Antonin Barak, trequartista attualmente alla Fiorentina, avrebbe ancora un grande estimatore in Igor Tudor, tecnico della Lazio

Riformare un connubio vincente già creato a Verona nel 2021/2022, annata della consacrazione in Serie A per entrambi. Lo stallo per i rinnovi contrattuali dei vari Zaccagni e Felipe Anderson, entrambi destinati a partire già nel corso della sessione estiva, potrebbe portare Igor Tudor a disporre di un vecchio pupillo a Lotito per plasmare la Lazio a sua immagine e somiglianza: Antonin Barak. Reduce da una stagione complicata in campionato, il trequartista ceco, al contrario, ha letteralmente trascinato la Fiorentina in Conference League mettendo a referto tre reti in sei apparizioni, le ultime due delle quali contro il Maccabi Haifa, decisive per il passaggio ai quarti della competizione.

Stando a quanto appreso da Il Messaggero, il classe 1994 potrebbe rappresentare una delle prime scelte del tecnico croato in vista della prossima stagione, in un profondo restyling offensivo che potrebbe prevedere anche la presenza di Giovanni Simeone, centravanti che reclama più spazio a Napoli. Barak, nell’ideale 3-4-1-2 già delineato in alcuni frangenti dei match dallo stesso Tudor, soprattutto nella fortunata esperienza a Verona, sarebbe il perno ad agire alle spalle delle due punte, utile per creare spazi e dettare passaggi vincenti sia agli attaccanti, che ai centrocampisti in inserimento. L’eventuale trattativa non sarà agevolata dalla scadenza contrattuale in essere tra il ceco e la Fiorentina, fissata nel 2026, ma la Lazio potrebbe fare un tentativo per assecondare la volontà del nuovo tecnico biancoceleste.

Oltre all’articolo: “Barak, la prima richiesta di Igor Tudor a Lotito: il croato lo rivorrebbe alla Lazio”, leggi anche: