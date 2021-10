Non finiscono i guai in casa Bangor City. Secondo quanto riportato da BBC.com, alla luce delle decisioni prese dalla Football Association of Wales (FAW) dopo l’udienza in tribunale del 25 ottobre, “tutte le somme dovute” dalla società gallese ai suoi dipendenti devono essere pagate entro 31 giorni dal 29 ottobre 2021.

Ecco quanto riportato dal tabloid gallese:

“L’ex allenatore Hugo Colace e i giocatori Enzo Agustin Zicarelli e Juan Ignacio Torres Matanza fanno parte della lista dei dipendenti del club che non hanno ricevuto lo stipendio.

Anche il vice allenatore e allenatore della prima squadra Riccardo Pellegrino e il capo della scienza e della medicina dello sport Luke Bailey non hanno ricevuto gli stipendi previsti.

All’inizio di questa settimana il Bangor ha annunciato che Colace era stato licenziato dal suo ruolo di allenatore, con una dichiarazione che criticava la sua “condotta… attività con terzi e… prestazioni della squadra”.

Nelle ultime settimane, sui social media è circolata un’immagine che mostra i giocatori del club e Colace insieme, con in mano uno striscione che dice: “Anche senza salario la nostra integrità non è rotta”.

“Abbiamo combattuto questo problema per molto tempo, sei o sette mesi. Se lavori devi essere pagato”, ha detto Colace alla BBC Sport Wales.

Il suo rappresentante, Chris O’Neal, ha aggiunto: “Hugo non ha assolutamente alcun sentimento negativo nei confronti del club.

“Voleva solo lo stipendio e non ha alcun risentimento personale contro il club”.

Colace ha dichiarato alla BBC Sport Wales che intende anche contestare il suo licenziamento dal Bangor al FAW attraverso un ricorso legale e nega le accuse mosse contro di lui dal club.

“Devo confutare questo perché tutti conoscono il lavoro che ho fatto a Bangor, puoi chiedere a tutti a Bangor”, ha detto Colace.

O’Neal ha aggiunto: “Hugo è andato oltre l’essere un allenatore, una sorte di un mentore per i giocatori, per tutti coloro che lavorano nel club, anche a causa delle poche risorse che aveva a disposizione”.

La somma che il Bangor City deve pagare ammonta a £ 53.000, pari a circa 63 mila euro”.

