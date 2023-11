Federico Balzaretti, direttore dell’area tecnica dell’Udinese, ha parlato del futuro di Samardzic, gioiello della squadra di Cioffi

Ha avvolto con diversi aloni di mistero uno dei thriller estivi più avvincenti dell’ultima sessione di mercato: Lazar Samardzic, promesso sposo dell’Inter e ora obiettivo numero uno della Juventus, non ha ancora sciolto le riserve in merito al proprio futuro lontano da Udine. Quando sembrava ormai definito il passaggio a Milano, con tanto di visite mediche già effettuate, il trasferimento è saltato proprio per pochissimi dettagli. Poco male per il calciatore, il quale non ha risentito del mancato passaggio in nerazzurro e sta continuando a dispensare il proprio talento in Friuli.

La società bianconera non si era certamente opposta al trasferimento in una big del nostro calcio, avevo atteso l’esito finale della trattativa e, dopo qualche mese, non ha ancora abbandonato la speranza di trattenere il proprio gioiello più lucente. Parola di Federico Balzaretti, ex calciatore della Roma e attuale Direttore dell’Area Tecnica dei friulani. A pochi minuti dal match di Coppa Italia, contro il Cagliari, l’ex terzino ha dichiarato: “Vogliamo trattenere Samardzic fino al termine della stagione. Poi, tireremo le somme. Deve ancora consacrare il proprio talento e raggiungere la completa maturità calcistica. Qui, a Udine, avrà ancor più tempo per riuscirci. Vogliamo tenerlo qui il più possibile, senza dubbio”.

