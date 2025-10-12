Balotelli tra passato e futuro: il sogno resta la Nazionale

Cristiano Abbruzzese · Pubblicato il 12 Ottobre 2025

Balotelli a cuore aperto

Dal palco del Festival dello Sport di Trento, organizzato dalla Gazzetta dello Sport, Mario Balotelli ha ripercorso i momenti più intensi della sua carriera. L’ex attaccante di Inter, Milan e Nazionale italiana ha parlato senza filtri, raccontando aneddoti e rivelazioni che hanno catturato l’attenzione del pubblico.

Il mancato arrivo alla Juventus

Uno dei passaggi più sorprendenti riguarda il mercato: “Dovevo andare alla Juventus, ma in una notte firmai col Milan”, ha spiegato Balotelli, svelando come il destino lo abbia portato in rossonero dopo l’esperienza al Manchester City. Un episodio che, ancora oggi, resta tra i più discussi della sua carriera.

Il rapporto con la Nazionale

Grande spazio anche all’Italia. Balotelli ha sottolineato quanto per lui fosse motivo d’orgoglio indossare la maglia azzurra: “Oggi non vedo più la stessa voglia di difendere la maglia. Quando ero in campo, sentivo il peso e la responsabilità di rappresentare il Paese”. Un messaggio che suona come una critica costruttiva alle nuove generazioni di calciatori.

Il sogno ancora vivo

Nonostante una carriera segnata da alti e bassi, Balotelli non ha nascosto la speranza di giocare ancora in Nazionale. “Vorrei un’ultima partita con l’Italia”, ha confessato, tra gli applausi del pubblico. Una chiusura che conferma come “SuperMario”, tra rimpianti e ricordi, non abbia mai smesso di sentirsi parte della storia del calcio italiano.

