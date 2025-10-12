Balotelli tra passato e futuro: il sogno resta la Nazionale
Balotelli a cuore aperto
Dal palco del Festival dello Sport di Trento, organizzato dalla Gazzetta dello Sport, Mario Balotelli ha ripercorso i momenti più intensi della sua carriera. L’ex attaccante di Inter, Milan e Nazionale italiana ha parlato senza filtri, raccontando aneddoti e rivelazioni che hanno catturato l’attenzione del pubblico.
Il mancato arrivo alla Juventus
Uno dei passaggi più sorprendenti riguarda il mercato: “Dovevo andare alla Juventus, ma in una notte firmai col Milan”, ha spiegato Balotelli, svelando come il destino lo abbia portato in rossonero dopo l’esperienza al Manchester City. Un episodio che, ancora oggi, resta tra i più discussi della sua carriera.
Il rapporto con la Nazionale
Grande spazio anche all’Italia. Balotelli ha sottolineato quanto per lui fosse motivo d’orgoglio indossare la maglia azzurra: “Oggi non vedo più la stessa voglia di difendere la maglia. Quando ero in campo, sentivo il peso e la responsabilità di rappresentare il Paese”. Un messaggio che suona come una critica costruttiva alle nuove generazioni di calciatori.
Il sogno ancora vivo
Nonostante una carriera segnata da alti e bassi, Balotelli non ha nascosto la speranza di giocare ancora in Nazionale. “Vorrei un’ultima partita con l’Italia”, ha confessato, tra gli applausi del pubblico. Una chiusura che conferma come “SuperMario”, tra rimpianti e ricordi, non abbia mai smesso di sentirsi parte della storia del calcio italiano.
LEGGI ANCHE:
- Newcastle, nuovo assalto a Frattesi: l’Inter fissa il prezzo
- Sudakov al Benfica: affare da 27 milioni più bonus
- Fenerbahce, ufficiale l’esonero di Mourinho
- Alex Jimenez, il Bournemouth mette la freccia sul Como: chiusura
- Jashari, mezzo respiro di sollievo per il Milan: il post del calciatore
- Nicolussi Caviglia alla Fiorentina: affare da circa 7 milioni
- Hojlund al Napoli: affare da 45 milioni per l’attaccante
- Napoli, è fatta per il ritorno di Elmas: colpo a centrocampo
- Nicolò Savona, accordo Juventus-Nottingham: le cifre
- Garnacho al Chelsea: accordo trovato con il Manchester United
- Woltemade-Newcastle, affare da 90 milioni con lo Stoccarda
- Liverpool, rinnovo d’oro per Gravenberch: pronto un maxi contratto
- Ousmane Dembélé vince il Pallone d’Oro, Yamal battuto. Premio Yashin per Donnarumma
- Derby di mercato: Inter e Milan pronte a sfidarsi per Caprile
- Chelsea su Yildiz: la Juventus fissa il prezzo e prepara il rinnovo